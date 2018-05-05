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    Bekir Bozdağ’dan Muharrem İnce yorumu

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi göstermesi ile ilgili “Sayın Kılıçdaroğlu kendi koyduğu kriterleri kendi çiğnedi. Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum” dedi.

    Bekir Bozdağ açıklamasında “Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi. 7 defa kaybetti, 8'inciyi göze alamadı. Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak? Kaybeden ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce olacak. CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli.” ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler: cumhurbaşkanı adayı , gündem
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