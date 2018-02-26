Hükümet Sözcüsü'nden 'sefer görev emri' sorusuna yanıt

BOZDAĞ'ın NTV televizyonunda yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği cevaplardan satırbaşları şöyle:

Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyordu. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Özel harekatın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Bizim gönderdiğimiz özel harekatımız ve diğer görevlilerin tamamı, sadece sivilleri korumak ve harekatı başarıyla sonuçlandırmak için oradadırlar.

Hava harekatında herhangi bir sorun yoktur. İhtiyaç duyduğunda, gerektiğinde hava harekatı yapılmaktadır. Hava sahasının uçuşa kapatılması diye herhangi bir şey söz konusu değildir."

SEFER GÖREV EMRİ TARTIŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde bu da var, ama şu anda buna ihtiyacımız yok.

Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor.

Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır.

Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

TSK bu harekâtı da Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kabiliyetine sahiptir. Onların bizim duamıza ihtiyacı var.

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN İSİMLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Türk ve Türkiye isimlerine ihanet edenler, bu ismi taşıma hakkını kaybederler. Şimdi bu düzenlemede, bu kelimelerin kullanımı yasaklanmıyor. Bakanlar Kurulu'nun izin verdiği meslek örgütleri bunları kullanabileceklerdir. Yoksa tamamen yasaklama durumu söz konusu değildir.

BBP İTTİFAKTA YER ALACAK MI?

Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ



12 yaşın altına olanlar için ceza daha fazla artacak.

12 yaşın altına ceza artırılacağı gibi 12 yaşın üzerinde işlenen cinsel saldırılara karşı da cezalar artırılacak. İyi hal indirim olmayacak.



ZİNA DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanımızı bu konuda bir açıklama yaptı. Kendi adına bir özeleştiri yaptı. Zina suçu bizim 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda vardı. Anayasa mahkemesi önce birini sonra diğerini iptal etti.

Yeni TCK’yı yaparken zina suçu diye bir suç kalmamıştı. AB süreci içinde zina suçu diye bir suç kalmamıştı.

Şu anda bizim mevzuatımızda zina suçu yok. Böyle bir düzenleme bizim toplumumuza daha uygun bir şeydir. Bu bir eksikliktir.

Belki bu taslağın içinde yer alır mı almaz mı komisyondaki arkadaşlar ne yaptı bize gelmedi henüz.

Bunda yer almasa bile bundan sonrasında düzenleme yapılması gerektiğine ben de inanıyorum.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



