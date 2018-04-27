Bekir Bozdağ’dan çok sert Kılıçdaroğlu yorumu: O da bilmiyor...

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?" dedi.



Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Tabii CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. Şu anda CHP ne yapacağını bilmiyor. Türkiye'nin yönetimine talip kendi içinde ehliyetli, liyakatli ismi belirleyip Türk halkının önüne çıkaramıyor. Hâlâ arıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz? "Ben Türkiye'yi yönetmeye talibim. Ben olmuyorum ama arkadaşlarımdan falancayı yapıyorum" diye neden açıklama yapmıyor? Belli ki CHP kadrolarının içinde cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çapında, kıratında bir isim yok.

'KİMİN ADAY OLACAĞINI EMİNİM Kİ KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR'

Şimdi ben çıkarsam diyor, halk Tayyip Bey ile beni mukayese ettiğinde, Kılıçdaroğlu gibi bir çapsız mı Türkiye'yi yönetsin diye sorulacak. Eğer çekinmiyorsa kendisi "Ben adayım" demesi lazım. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Halk herkesin notunu sandıkta verir. Sayın Cumhurbaşkanımıza meydan okumayı biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu yüreğin yetiyorsa, Türkiye'nin 81 ilinin meydanları ortada. Burada bir şeyi söylemekte fayda var. CHP Genel Başkanı adayları kendileri konuşurken, 'Bizim kafamızda net isimler var' diyor ama öte yandan 'Eşim bile bilmiyor' diyor.

Ben Kılıçdaroğlu'nun kafasında birkaç isim vardır diye düşünüyordum ama CHP'nin göstereceği aday kim, eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Belli ki kurye bekliyor. Onun getirdiği zarfın içerisinde bir aday ismi varsa herhalde ona bakıp da karar verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde CHP de en büyük değişimi yaşamaktadır. Düşünebiliyor musunuz, bir dönem CHP, merhum Erbakan Hocamıza karşı yapılan 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan Hocamız boncuk boncuk terlerken o darbeyi yapanlarla beraberdi.

'MUHAFAZAKÂR BİRİNİ KURTULUŞ GÖRÜR HALE GELDİLER'

2007’de eşi başörtülü birisi cumhurbaşkanı olmasın diye yeri göğü inleten CHP, cumhuriyet mitingleri düzenleyen CHP, anayasa'da olmayan bir şeyi uydurup 367’yi ihdas eden Meclis’i cumhurbaşkanlığı seçiminde kilitleyen, daha sonra kararı AYM’ye taşıyan ve o dönemde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasın diye 27 Nisan ki bugün de 27 Nisan e-bildirinin yıldönümü, bildirisinin yayınlanmasına vesile olan CHP; AK Parti’nin, cumhurbaşkanımızın siyasetteki gücü sayesinde muhafazakâr birini kendileri için kurtuluş görür hale gelmiştir. Bu CHP bakımından çok çok olumlu bir gelişmedir. Eminim ki CHP’yi kuranlar, CHP’nİn bu hale düştüğünü görseydi, CHP’yi bu hale düşürenlere herhalde bir çift sözü olurdu.



İleride belki CHP bugün sahip olduğu fikirlerden de vazgeçip, muhafazakâr çizgide siyaset yapmak için yeni bir manifesto hazırlayabilir. CHP’nin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı aklını başından almış durumda. Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerini gözleriyle göremiyorlar. Akılları başından aınlmış oldukları için akıllarını da kullanamıyorlar. Ben diyorum ki buradan, siyaset birine düşmanlık yaparak yapılacak bir iş değildir.

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