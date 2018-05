Bekir Bozdağ: Mazlumların kanı terörist İsrail'in elindedir

Bekir Bozdağ Meclis’teki Kudüs oturumunda yaptığı konuşmada "Kim ne derse desin, kim nerede durursa dursun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin Devleti'nin başkentidir, başkenti olmaya da devam edecektir. Türkiye, her daim ve her yerde Filistin davasının ve Kudüs'ün müdafisi olmaya devam edecektir. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona erene, Kudüs özgürleşene kadar Türkiye bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. 18 Mayıs Cuma günü İstanbul Yenikapı'da, Türk halkının haksızlık ve zulüm karşısında susmadığını, zalimlerin yüzüne karşı mazlumu savunduğunu bir kez daha göstereceğiz." dedi.