Bekçiye yetki yasası Meclis’te

TEKLİFE göre bekçiler, görev bölgelerinde halkın “istirahat, sağlık ve selametini” sağlayacak. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, şiddet mağduru ya da şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri de en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

- Bekçiler büyük tehlike oluşturan yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini uyaracak, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastladığında da verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırıp durumu genel kolluk ve belediyeye bildirecek.

ARAÇ DURDURUP KİMLİK SORABİLECEK

- Görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.

- Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamayacak. Kendi kimliğini de göstererek, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek.

ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

- Bekçiler, suç işlenirken veya işlendikten sonra henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli tedbirleri almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

- Haklarında tutuklama ya da yakalama kararı çıkarılmış kişileri yakalayarak bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine teslim edecekler. Bekçiler Polis Vazife ve Salahiyet Yasası kapsamında zor ve silah kullanma yetkisine de sahip olacak.

KUMAR VE FUHUŞLA MÜCADELE

- Kamu düzenini bozacak nitelikteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla da kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak. Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı ya da kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulunduğu kolluğa bildirecek.

- Sokak, geçit ve meydanları tıkayan taşıtların kaldırılmasını sağlayacak.

YÖNETMELİKTEKİ YETKİ YARGIYA TAŞINMIŞTI

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş teklife ilişkin şunları söyledi: “Yönetmelikte kimlik sormayla alakalı yetkileri vardı, sonra bu yönetmelikte olduğu için biliyorsunuz yargıya taşındı. Biz bunu kanunla hüküm altına alıyoruz. Görev yapan çarşı ve mahalle bekçimize, kendi kimliğini önce ibraz etmeleri ve makul bir sebep gördükleri anda vatandaşlarımızı durdurup kimlik sorma yetkisini veriyoruz. Çünkü çarşı ve mahalle bekçileri, 58 bin aranan şahıs hakkında işlem yapmış. EYP’ler, elbombaları, kalaşnikoflar ele geçirildi. Düşünün, bunlar yakalanmamış olsa Allah muhafaza toplumda nasıl olaylar meydana gelebilir, nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Bu anlamda bekçilerin, görevlerini hukuk içinde, hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz.”

21 BİN BEKÇİ VAR

Halen 21 bin 300 bekçi görev yapıyor. Bu yıl 8 bin 200 yeni bekçi ataması yapılacağı bilgisini de veren Muş, bekçilerin, 2018 eylül ayından bugüne kadar 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede bulunduğunu, bu kapsamda 1032 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiğini de söyledi.