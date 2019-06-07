Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 8 bin bekçi istihdamına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçilik alımında ilk aşamayı tamamlayan binlerce aday, ikinci aşama olan yazılı sınav için araştırmalarına başladı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar parkur aşamalarına girmeye hak kazanacak. Peki, 81 ilde alımı yapılacak olan bekçilik sınavı ne zaman? İşte, bekçilik alımı ile ilgili merak edilenler.
Bekçilik alımı ile ilgili 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde 'www.pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi de yazılı sınavların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İşte, bekçilik sınavı tarihleri ile ilgili bilgiler.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.
Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir.
SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLECEK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-) Lastik içerisinden geçme,
3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak. Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
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