Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Tam tarih verildi mi?
Bekçilik yazılı sınavı, ön başvuru ve sağlık aşamasını tamamlayan birçok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bekçilik yazılı sınavının ardından yeni bir sürece girecek olan adaylar, sınavın gerçekleşeceği tarihi sorgulamaya devam ediyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman gerçekleşecek sorusu, ön mülakatların tamamlanmasıyla birlikte birçok adayın gündeminde yer almaya başladı. Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak sorusuna alacakları cevaba göre çalışmalarına hız verecek olan adaylar, internet üzerinden detayları sorguluyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.
Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir.
SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLECEK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
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