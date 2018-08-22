Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav tarihi belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda Türkiye’nin pek çok yeri için bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Ön başvuru aşamasının ardından sağlık kontrolü aşamasından geçen adaylar, bekçi alımı yazılı sınavına katılım gösterecek. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav tarihi belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin kişilik bekçi alımı için duyuru yayımlandı. Ön başvurularının tamamlanması ardından gözler, sınav tarihine çevrildi. Adaylar, 7 bin bekçiden biri olmak için 3 aşamalı sınava girecek. İlk aşamalarda başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.
Yazılı sınav giriş yerlerinin 23 Temmuz itibariyle açıklanması öngörülmekteydi ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?
Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.
Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.
Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.
BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Adaylardan, T.C vatandaşı olmak, Kamu haklarından hiçbir zaman mahrum olmamak, Birbirinden farklı iş ilanlarının istediği statüde mezun olmak, Takım çalışması için elverişli olmak, Başvuru yapacağınız şehirde ikamet etmeiz, Erkek adayların kesinlikle askerlik sorunun olmaması, Görevli düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak sağlık sorunun olmaması gibi şartlar
Adayların İŞKUR üzerinden istedikleri ildeki iş ilanlarına başvuru yapmalarını sağlamaktadır. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruları yine İŞKUR üzerinden takip ederek alımlar hakkında bilgi alabilmektedirler.
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