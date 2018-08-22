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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
22.08.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav tarihi belli oldu mu?

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Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav tarihi belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda Türkiye’nin pek çok yeri için bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Ön başvuru aşamasının ardından sağlık kontrolü aşamasından geçen adaylar, bekçi alımı yazılı sınavına katılım gösterecek. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Sınav tarihi belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin kişilik bekçi alımı için duyuru yayımlandı. Ön başvurularının tamamlanması ardından gözler, sınav tarihine çevrildi. Adaylar, 7 bin bekçiden biri olmak için 3 aşamalı sınava girecek. İlk aşamalarda başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav giriş yerlerinin 23 Temmuz itibariyle açıklanması öngörülmekteydi ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Adaylardan, T.C vatandaşı olmak, Kamu haklarından hiçbir zaman mahrum olmamak, Birbirinden farklı iş ilanlarının istediği statüde mezun olmak, Takım çalışması için elverişli olmak, Başvuru yapacağınız şehirde ikamet etmeiz, Erkek adayların kesinlikle askerlik sorunun olmaması, Görevli düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak sağlık sorunun olmaması gibi şartlar
Adayların İŞKUR üzerinden istedikleri ildeki iş ilanlarına başvuru yapmalarını sağlamaktadır. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruları yine İŞKUR üzerinden takip ederek alımlar hakkında bilgi alabilmektedirler.

 

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