Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı - Mülakatlar ne zaman?
2019/1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav sonuçları 7 Ağustos Çarşamba günü açıklandı. Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Şimdi ise gözler bekçilik sözlü mülakat sürecinde. Peki, bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak, süreç nasıl devam edecek? İşte, detaylar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır. https://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan duyuruda “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağırılacaktır.” İfadelerine yer verildi. Peki, mülakat tarihi belli oldu mu?
Türkiye genelinde birçok bölgeye gerçekleştirilecek olan bekçi alımı sürecinin 2. Evresi ise fiziki ve sözlü mülakat evreleriyle devam edecek. Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.
Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır..
Yorumları Göster
Yorumları Gizle