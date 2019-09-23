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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? Yüzde 50 detayı!

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Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? Yüzde 50 detayı!

Bekçilik sözlü mülakat tarihi, fiziksel parkuru geçen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Fiziksel mülakatın ardından sözlü mülakat aşamasına dahil olacak olan adaylar, buna göre sonraki aşamalara katılacak. Peki, bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, genel sonuç puanının yüzde 50'sini etkileyecek olan bekçilik sözlü mülakat sınavı hakkında bazı bilgiler

Bekçilik sözlü mülakatları, Polis Akademisi tarafından belirlenen merkezlerde yapılacak. Adaylar, bilgi düzeyi, kavrama yeteneği, özgüven, ifade etme yeteneği, beden dili gibi kriterlerde yarışacak. Bekçilik sözlü mülakatları sonrasında başarılı sayılmak için 100 üzerinden 70 almak gerecek. Peki, bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Bekçilik sözlü mülakatları, Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek. Henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmayan, bekçilik sözlü mülakatlarının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Sözlü mülakatlarla ilgili duyuru yapılması halinde haberimizin detaylarına eklenecektir.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

 

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