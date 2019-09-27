Bekçilik sözlü mülakat yerleri açıklandı! Bekçilik sözlü mülakat detayları!
Bekçilik sözlü mülakat yerleri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Fiziki mülakatlardan başarıyla çıkan adaylar, bekçilik sözlü mülakat yerleri ile sınavlara nerede gireceklerini öğrenebilecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat yerleri kapsamında adaylar hangi sorularla karşılaşacak? İşte, bekçilik sözlü mülakat detayları
Bekçilik sözlü mülakat yerleri, sınava giriş belgeleri ile birilikte açıklandı. Bekçilik sözlü mülakatları kapsamında adaylar, belirli kriterler ölçülmek üzere mülakatlara dahil olacak. İşte, bekçilik sözlü mülakat yerleri ve adayların karşılaşacağı süreç hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar, sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
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BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
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