Bekçilik sözlü mülakat sonuçları son durum.. Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı adaylar tarafından merakla cevap aramaya devam ediyor. Konu hakkında resmi açıklamayı yapacak kaynaklar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nin resmi internet siteleri olacak. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarında son durum ne? Açıklama yapıldı mı? İşte detaylar
Polis Akademisi'nin açıklaması beklenen bekçilik mülakat sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce bekçi adayı ve yakını sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
BEKÇİLİK ÇALIŞMA KOŞULLARI
Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.
Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.
Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.
BEKÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.
Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.
Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.
Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.
Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.
İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.
Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.
Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.
Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.
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