Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik mülakat sonuçları, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sözlü mülakata katılım sağlayan binlerce kişi, bölgelerindeki bekçi adayları arasında yer alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, bekçilik mülakat sonuçları hakkında bazı bilgiler
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, bazı kriterler göz önünde bulundurularak açıklanacak. Adaylar, bekçilik mülakat sonuçlarını internet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, merakla beklenen bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakatları, adaya denk gelen soruya göre ortalama 3 dakika sürdü. Mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Tam hangi günde açıklanacağı hakkında yeni bir bilgi aktarıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
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