Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarında son durum
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 Yılı 1.Çarşı Mahalle Bekçiliği mülakatlarının sonuçları online sistem üzerinden adaylarla paylaşılacak. Adayların asıl merak ettiği konu ise sonuç tarihi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarında son durum...
1.Çarşı mahalle bekçiliği alımı için süreç devam ediyor. Bekçilik sözlü mülakatlarını geride bırakan adaylar şimdi sonuç heyecanı içerisinde. Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacak. 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak. Peki, Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarında son durum...
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayının son haftasında veya kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizden ulaşabilirsiniz.
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