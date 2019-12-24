EGM'nin 2019 bekçi alımı kapsamında Polis Akademsi'ne başvuru yapan ve sözlü mülakata giren binlerce bekçi adayı, mülakat sonuçlarına odaklandı. Haftalardır sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, yeni yıla kısa bir süre kala konuya ilişkin sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2019 bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin detaylar....

KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar adaylar Türkiye’nin çeşitli yerlerine bekçi olarak atanacak. Mülakatlarda 5 ayrı kriterde değerlendirilen adaylar, 70 ve üzerinde puan almaları halinde başarılı sayılacak. Genel başarı puanının yüzde 50'sini sözlü sınav, yüzde 25'ini yazılı sınav, yüzde 25'ini ise fiziki yeterlilik puanı oluşturacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 2 ay önce tamamlanan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yönelten birçok kişi, Polis Akademisi internet sitesi olan Pa.edu.tr adresini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Henüz net tarih bilgisi yok. Konuya ilişkin ayrıntılar belli olduça haberimizde yer vereceğiz.