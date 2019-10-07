Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merakla bekleniyor. Mülakatlarda beş farklı konuda değerlendirilen adaylar 70 üstü puana sahip olmak zorundalar. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, sınav merkezlerinde mülakata giren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Mülakatlarda 5 ayrı kriterde değerlendirilen adaylar, 70 ve üzerinde puan almaları halinde başarılı sayılacak. Genel başarı puanının yüzde 50'sini sözlü sınav, yüzde 25'ini yazılı sınav, yüzde 25'ini ise fiziki yeterlilik puanı oluşturacak. İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar için detaylı bilgiler.
Bekçi adaylarının katılım sağladığı bekçilik sözlü mülakatları için sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden açıklanacak. Jüri üyelerinin belirli kriterleri göz önünde bulundurarak puanlama yaptığı bekçilik sözlü mülakatları, adaylar için son aşama niteliği taşıyacak. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçi alımı sözlü mülakat sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakatları, adaya denk gelen soruya göre ortalama 3 dakika sürdü. Mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Tam hangi günde açıklanacağı hakkında yeni bir bilgi aktarıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
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