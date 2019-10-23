Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını bekleyen adayların sonuçların açıklanma sürecindeki son durumu merak ediyorlar. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden ne zaman açıklanacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları, başvuruda bulunan adayların son durumlarını belirleyecek. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok adayın merakla beklediği bekçilik sözlü mülakat sonuçları için detaylı bilgiler
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Tam hangi günde açıklanacağı hakkında yeni bir bilgi aktarıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
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