Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımı için süreç devam ediyor. Başvuruları kabul edilen adaylar, 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında bekçilik mülakat sürecini tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından bekçilik mülakat sonuçları açıklanacak. Peki, tarih belli oldu mu? Bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar adaylar Türkiye’nin çeşitli yerlerine bekçi olarak atanacak. Sözlü mülakat aşamasını tamamlayan binlerce bekçi adayı mülakat sonuçlarına odaklanmış durumda. Mülakatlarda 5 ayrı kriterde değerlendirilen adaylar, 70 ve üzerinde puan almaları halinde başarılı sayılacak. Genel başarı puanının yüzde 50'sini sözlü sınav, yüzde 25'ini yazılı sınav, yüzde 25'ini ise fiziki yeterlilik puanı oluşturacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? İşte bekçilik mülakat sonuçlarında son durum

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?



Bekçilik mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecek. Adaylar, bekçilik mülakat sonuçlarını http://pasonuc.pa.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 2 ay önce tamamlanan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yönelten birçok kişi, Polis Akademisi internet sitesi olan Pa.edu.tr adresini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.

Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur. Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler. Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir. Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.

BEKÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir. Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988

tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya

yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile

mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci

maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış

olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya

uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,