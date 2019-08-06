Bekçilik alımında sona gelindi.. Bekçilik yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçisi alımında sona gelindi. Geçtiğimiz ay yazılı sınava katılım sağlayan bekçi adayları, sınav sonuçlarını 7 Ağustos Çarşamba gününden itibaren belirlenen internet sitelerinden öğrenebilecekler. Peki, 1. ve 2. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair bilgiler.
Mart ayında bekçilik alımına yönelik başlatılan süreç, yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ile devam edecek. 13 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen bekçilik yazılı sınavı değerlendirmeleri takvimde bir değişiklik olmadığı takdirde 7 Ağustos (yarın) erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarına kimlik bilgileri ile erişim sağlayacaklar. İşte, bekçilik sınav sonuçları hakkında bilgiler.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bekçi adayları bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle tamamlanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
BEKÇİ ALIMI SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA BİLGİLER
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle