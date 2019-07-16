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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

13 Temmuz tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bekçilik yazılı soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar, bekçilik sınavı sorularına bakanlığın internet sitesi üzerinden erişim sağlayacaklar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar dilekçeleri ise 18 Temmuz'a kadar gerekli yerlere yapılan müracaatlarla devam edecek. İşte, bekçilik sınavı yazılı sınav soru ve cevap anahtarı.

Yurt genelinde istihdamı gerçekleştirilecek olan 2019 çarşı ve mahalle bekçi alımına ilişkin, yazılı sınav soru ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Sınava giren adaylar, MEB'nin internet sitesi üzerinden A grubu ve B grubu kitapçıklarını görüntüleyecekler. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik sınavı soruları ve sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili bilgiler. 

2019 yılı içerisinde alımı yapılacak olan bekçilik alımı yazılı sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Bekçilik yazılı sınavı, meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar soruları internet sitesine giriş yaparak görüntüleyecekler. Ayrıca sınav soruları Polis Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet siteleri üzerinden de öğrenilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

13/07/2019 tarihinde yapılan 2019/1. ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 18 Temmuz 2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Temmuz 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları, 07 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İtirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

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