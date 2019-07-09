Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Çıkmış bekçilik sınavı soruları
Bekçilik sınavı için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde gerçekleşecek olana bekçilik sınavı, birçok aday tarafından merakla bekleniyor. Sonraki aşamaya geçebilmek için bu aşamada yüksek bir puan almak zorunda olan adaylar, sınava yönelik hazırlılarını sürdürüyor. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Müracaatları 15-29 Nisan tarihlerinde tamamlanan bekçilik sınavı için tarih detayları belli oldu. Adaylar temmuz ayı içerisinde girecekleri sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından ise son aşamaya geçiş yapacak. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
EGM'den yapılan duyuruda, bekçilik yazılı sınav tarihleri için şu ifadeler kullanıldı;
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
ÇIKMIŞ BEKÇİLİK SINAVI SORULARI
Adaylar, geçtiğimiz yıl yöneltilen bekçilik sınavı soruları ile hazırlıklarını sürdürüyor. Çıkmış bekçilik sınavı sorularına aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
ÇIKMIŞ BEKÇİLİK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVDA KALEM VE SİLGİ DETAYI
Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracak. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebilecek.
BEKÇİ ALIMI SINAV MERKEZLERİ
Bekçi 1. dönem sınav merkezleri; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak açıklandı. Bekçi alımı 2. dönem sınav merkezleri ise, Ankara, İstanbul olarak belirlendi.
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