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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Çıkmış bekçilik sınavı soruları

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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Çıkmış bekçilik sınavı soruları

Bekçilik sınavı için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde gerçekleşecek olana bekçilik sınavı, birçok aday tarafından merakla bekleniyor. Sonraki aşamaya geçebilmek için bu aşamada yüksek bir puan almak zorunda olan adaylar, sınava yönelik hazırlılarını sürdürüyor. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Müracaatları 15-29 Nisan tarihlerinde tamamlanan bekçilik sınavı için tarih detayları belli oldu. Adaylar temmuz ayı içerisinde girecekleri sınavın ardından sonuçları bekleyecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından ise son aşamaya geçiş yapacak. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM'den yapılan duyuruda, bekçilik yazılı sınav tarihleri için şu ifadeler kullanıldı;

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

ÇIKMIŞ BEKÇİLİK SINAVI SORULARI

Adaylar, geçtiğimiz yıl yöneltilen bekçilik sınavı soruları ile hazırlıklarını sürdürüyor. Çıkmış bekçilik sınavı sorularına aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

ÇIKMIŞ BEKÇİLİK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ 

SINAVDA KALEM VE SİLGİ DETAYI

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracak. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebilecek.

BEKÇİ ALIMI SINAV MERKEZLERİ 

Bekçi 1. dönem sınav merkezleri; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak açıklandı. Bekçi alımı 2. dönem sınav merkezleri ise, Ankara, İstanbul olarak belirlendi.

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