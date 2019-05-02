Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Sınav tarihi açıklandı mı?
İçişleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin birçok mahalle ve semtinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek olan bekçilik alımında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön başvuru ve sağlık aşamalarını tamamlayan adayların gözü, bekçilik yazılı sınavının gerçekleşeceği tarihe çevrildi. Adaylar bekçilik sınav tarihlerini internetten araştırıp merak etmeye başladı. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik alımında sınav tarihi açıklandı mı? İşte, bekçilik alımı ile ilgili detaylar.
Bekçi olmak için başvurularını tamamlayan adaylar, girecekleri yazılı sınavda kendilerine yöneltilen İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan 100 soruya yanıt arayacak. Peki, tam 120 dakika sürecek olan bekçilik yazılı sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.
Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir.
SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLECEK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle