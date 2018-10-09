Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2018 bekçilik yazılı sınavı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayında içinde yapılması beklenen sınavın kesin tarihini merak eden vatandaşlar, konuya ilişkin detayları öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için son viraja girildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımına başvurular aylar öncesinde tamamlandı. Gözler şimdi sınavın yapılacağı tarihte. İşte, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının yapılacağı tarih...
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 9-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik yapılacak yazılı sınav tarihi belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018'de yapılacak.
SINAV YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU
Buna göre, "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.
Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.
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