Bekçilik sınavı ne zaman, tarih detayı belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen bekçilik yazılı sınavı için nefesler tutuldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ön başvurularını tamamlayan adayların gözü kulağı yazılı sınav tarihinde. Peki, bekçilik sınavı ne zaman, tarih detayı belli oldu mu?
Binlerce bekçi adayı sınava şahsen başvuru yaptılar şimdi yazılı sınav heyecanı içerisindeler. Polis Akademisi Bakşanlığı'ndan konuya dair bir açıklama yapılmadı ancak bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın 2019 haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülüyor.
SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLECEK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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