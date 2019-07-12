Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Başvuruları haftalar önce alınan bekçilik sınavı için artık sadece saatler kaldı. Hem 1. Dönem hem de 2. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı aynı tarihte gerçekleşecek. Sınav tarihi gibi sonuç tarihi de belli. Peki, bekçilik sınavı, ne zaman saat kaçta yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilik sınavı tarihi ve saatini açıklamıştı. Müdürlüğün internet sitesinden yapılan duyuruya göre,
1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 09.00'da yapılacak;
2. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı ise 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 14.00'te yapılacak.
Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
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