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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Başvuruları haftalar önce alınan bekçilik sınavı için artık sadece saatler kaldı. Hem 1. Dönem hem de 2. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı aynı tarihte gerçekleşecek. Sınav tarihi gibi sonuç tarihi de belli. Peki, bekçilik sınavı, ne zaman saat kaçta yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilik sınavı tarihi ve saatini açıklamıştı. Müdürlüğün internet sitesinden yapılan duyuruya göre,

1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 09.00'da yapılacak;

2. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı ise 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 14.00'te yapılacak.

Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

 

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