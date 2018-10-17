Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama
İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek bekçiler için yapılacak yazılı sınava kısa bir süre kaldı. Çeşitli branşlarda 100 soruya yanıt verecek adayların, sınav giriş belgeleri yakın zaman önce MEB tarafından erişime açıldı. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına yönelik bekleyiş kısa süre içinde tamamlanacak. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, artık sınava girecekleri tarihe gün sayıyor. İşte, bekçilik sınavına ilişkin merak edilen detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Belgesi´ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile ulaşılmaktadır.
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100 SORUYA YANIT VERECEKLER
Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.
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