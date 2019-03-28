Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımı başvurusunun ardından gözler sınav tarihinde
Mart ayının ortalarında başlayan başvuruların ardından 1 Nisan tarihinde sona erecek olan bekçilik sınavında gözler sınavın ne zaman gerçekleşeceğine çevrildi. Başvuruları tamamlayan vatandaşlar, bekçilik sürecinde karşılaşacakları sınavın detaylarını ve ne zaman gerçekleşeceğini sorgulamaya başladı. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik sınavının ne zaman gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Başvurularını tamamlayan birçok kişinin gündeminde yer alan bekçilik sınavında, adaylara ortaöğretim seviyesinde sorular yöneltilecek. İşte, bekçilik sınavının tarihi ve bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.
Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir.
ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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