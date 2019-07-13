Bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta biter?
Bekçilik sınavı bugün saat kaçta ve kaç dakika sürecek sorusu günün ilk saatlerinde gündem konusu olmaya devam ediyor. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas'ta gerçekleştirilen bekçilik sınavı kaç dakika sürecek sorusuna göre yakınlarını okullardan alacak olan vatandaşlar, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? İşte, merak edilen o sorunun cevabı
Bekçilik sınavı bugün saat kaçta bitecek sorusu, sınava giren yakınlarını okulların yakınlarında bekleyen birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sınavdan çıkacağı saate göre yakınlarını okullardan alacak olan vatandaşlar, detayları internet üzerinden öğrenebilecek. Peki, bekçilik sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Bekçilik sınavı, sınavın gerçekleştirileceği 7 merkezde 09.00'da başladı. Toplam 120 dakika sürecek olan sınav 11.00'da sonlanacak. Sınavda herhangi bir erken çıkma yasağı belirtilmiyor.
YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
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