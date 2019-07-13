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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta biter?

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Bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? Bekçilik sınavı saat kaçta biter?

Bekçilik sınavı bugün saat kaçta ve kaç dakika sürecek sorusu günün ilk saatlerinde gündem konusu olmaya devam ediyor. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas'ta gerçekleştirilen bekçilik sınavı kaç dakika sürecek sorusuna göre yakınlarını okullardan alacak olan vatandaşlar, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? İşte, merak edilen o sorunun cevabı

Bekçilik sınavı bugün saat kaçta bitecek sorusu, sınava giren yakınlarını okulların yakınlarında bekleyen birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sınavdan çıkacağı saate göre yakınlarını okullardan alacak olan vatandaşlar, detayları internet üzerinden öğrenebilecek. Peki, bekçilik sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Bekçilik sınavı, sınavın gerçekleştirileceği 7 merkezde 09.00'da başladı. Toplam 120 dakika sürecek olan sınav 11.00'da sonlanacak. Sınavda herhangi bir erken çıkma yasağı belirtilmiyor.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

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