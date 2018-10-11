Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
Bekçilik sınavı giriş belgesi için beklenen gün geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirli merkezlerde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav girş belgelerini çıktı alarak sınav hazırlıklarını tamamlayacak. İşte, bekçilik sınavı giriş belgeleri ve sınava dair bazı detaylar
Bekçilik sınav giriş belgeleri, 11 Ekim Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Türkiye genelinde 10 ayrı merkezde gerçekleştirilecek olan bekçilik sınavı 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Bekçilik sınavı giriş belgeleri nereden çıktı alınabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
Bekçilik sınavının giriş belgeleri, 11 Ekim Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.00'da başlayacak ve toplam 120 dakika sürecek. Sınav 5 şık üzerinden çoktan seçmeli olacak.
SINAVA GELİRKEN KALEMİ UNUTMAYIN
Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
SINAVIN SONUÇLARI 7 KASIM'DA YAYIMLANACAK
Sınavın soruları 22 Ekim tarihinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanırken, sonuçlar ise 7 Kasım tarihinde MEB ve Polis Akademisi internet sitesinden görüntülenebilecek. Sınavda Trükçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hatay Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından sorular yöneltilecek.
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