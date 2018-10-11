Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
GeriGündem Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.10.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Bekçilik sınavı giriş belgesi için beklenen gün geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirli merkezlerde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav girş belgelerini çıktı alarak sınav hazırlıklarını tamamlayacak. İşte, bekçilik sınavı giriş belgeleri ve sınava dair bazı detaylar

Bekçilik sınav giriş belgeleri, 11 Ekim Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Türkiye genelinde 10 ayrı merkezde gerçekleştirilecek olan bekçilik sınavı 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Bekçilik sınavı giriş belgeleri nereden çıktı alınabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Bekçilik sınavının giriş belgeleri, 11 Ekim Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav saat 10.00'da başlayacak ve toplam 120 dakika sürecek. Sınav 5 şık üzerinden çoktan seçmeli olacak.

SINAVA GELİRKEN KALEMİ UNUTMAYIN

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVIN SONUÇLARI 7 KASIM'DA YAYIMLANACAK

Sınavın soruları 22 Ekim tarihinde Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yayımlanırken, sonuçlar ise 7 Kasım tarihinde MEB ve Polis Akademisi internet sitesinden görüntülenebilecek. Sınavda Trükçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hatay Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından sorular yöneltilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan Suudi gazeteci yorumu: Sessiz kalmamız mümkün değil

Temizlikçi de testere getirmiş

Geneleve kayyum!

AK Parti’den seçim uyarısı: Birbirinizi yıpratmayın