Bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? Bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçilik alımı yazılı sınav tarihlerinin belli olması ardından sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebiliyor. Peki, bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? 1. Ve 2. Dönem bekçilik sınavı ne zaman?
8 bin bekçi alımı için süreç devam ediyor. Bekçilik sınavı için sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar şimdi de sınav telaşında. EGM ve MEB işbirliğiyle gerçekleşecek olan bekçilik sınavının 1. ve 2. Dönem tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
SINAV MERKEZLERİ
2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bekçilik sınav yerleri bilgisinin yanı sıra pek çok detayın yer aldığı giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.
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