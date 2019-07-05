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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? Bekçilik sınavı ne zaman?

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Bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçilik alımı yazılı sınav tarihlerinin belli olması ardından sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebiliyor. Peki, bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? 1. Ve 2. Dönem bekçilik sınavı ne zaman?

8 bin bekçi alımı için süreç devam ediyor. Bekçilik sınavı için sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar şimdi de sınav telaşında. EGM ve MEB işbirliğiyle gerçekleşecek olan bekçilik sınavının 1. ve 2. Dönem tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ

2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bekçilik sınav yerleri bilgisinin yanı sıra pek çok detayın yer aldığı giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.

 

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