Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM sonuç tarihini verdi mi?
Emniyet Genel Müdürülüğü'ne (EGM) bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nca istihdamı yapılacak olan bekçilik alımında, gerçekleşen sınavın ardından sonuç tarihi sorgulanmaya başladı. Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını öğrenmek için yapılacak resmi açıklamaya kilitlenerek, konuyla ilgili detayları internetten sorguluyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte, o konuya dair merak edilenler.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bekçilik yazılı sınavı geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adayların, şimdi de sonuçların belli olacağı tarih gündemine geldi. Sonuçlar için internette araştırmalar sürerken, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte, 1. ve 2. dönem bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Bekçilik sınav sonuçları, takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.
SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
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