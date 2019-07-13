Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den net tarih!
Bekçilik sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirmenin ardından Polis Akademisi Başkanlığı ve MEB resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik sınav sonuçları, sınavın ardından en çok soruşturulan konular arasında yerini alacak. Sınavın ardından bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek adına araştırmalarını gerçekleştirecek olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınav sonuçları, 07 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Sınav soruları ve cevapları ise 16 Temmuz tarihinde görüntülenecek.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
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