Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Kısa bir süre önce gerçekleşen 2019/1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçları için sadece saatler kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin bekçi alımı gerçekleşecek. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye geneli bekçi alımı için süreç devam ediyor. Başvuru işlemini başarıyla gerçekleştiren adaylar, 13 Temmuz 2019 tarihinde çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına girmişti. Sınavdan 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınav sonuçları, takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.
BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girecek. 120 dakika sürecek olan sınavda farklı kategorilerden 100 soru sorulacak. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.
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