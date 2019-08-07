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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat bilgisi verildi mi?

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat bilgisi verildi mi?

Bekçi alımı için başvuruda bulunan binlerce adayın beklediği gün geldi çattı. Günler öncesinden yapılan duyuruda göre, 2019/1. ve 2. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav sonuçları bugün açıklanacak. Şimdi asıl merak edilen detay ise saat bilgisi. Peki, bekçilik sınav sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak?

13 Temmuz 2019 tarihinde Yapılan 2019/1. Ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçlarının açıklanması için verilen tarih geldi. Yayınlanan kılavuza göre, adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı, yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı hesaplanacak. Başvuruları kabul edilen ve bekçilik sınavlarından geçer not alan 8 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından görevlerine başlayacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat bilgisi verildi mi?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları bugün, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sınav sonuçları için saat bilgisi verilmedi ancak sonuçların mesai bitimine kadar açıklanması bekleniyor.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı

Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

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