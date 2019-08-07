Bekçilik sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? MEB ve PA detayı!
Ön sağlık ve mülakat sürecini tamamladıkları bekçilik sınav sonuçları için resmi açıklamanın gelmesini bekleyen binlerce aday, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Sınav sonuçlarını öğrenmelerinin ardından sonraki sürece dahil olacak. Bekçilik sınav sonuçları sonrasında adayların karşılaşacağı diğer etaplar ise fiziki ve sözlü sınavlar olacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, MEB ve PA detayları
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sınava katılan binlerce aday, bekçilik sınav sonuçları için sabah saatlerinden bu yana araştırmalarını sürdürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanması halinde bekçi alımı için ön koşul olarak sunulan diğer etaplara geçiş yapacak olan adaylar, ardından sonuçlar için değerlendirme aşamasını bekleyecek. Peki, bekçilik sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Bekçilik sınav sonuçları, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda bugün Polis Akademisi (PA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet siteleri üzerinden öğrenilebilecek.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?
1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.
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