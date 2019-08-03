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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak – İşte sonuç tarihi

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Bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak – İşte sonuç tarihi

2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adaylar 13 Temmuz tarihinden bu yana sonuçlar için sabırsızlanıyor. Takvime göre sınav sonuçları ağustos ayı içerisinde duyurulacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurmuştu. 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı 13 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı. Sınavın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM’nin takvimine göre, bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları , https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecekti

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