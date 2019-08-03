Bekçilik sınav sonuçları bu hafta açıklanacak – İşte sonuç tarihi
2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adaylar 13 Temmuz tarihinden bu yana sonuçlar için sabırsızlanıyor. Takvime göre sınav sonuçları ağustos ayı içerisinde duyurulacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurmuştu. 2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı 13 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı. Sınavın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
EGM’nin takvimine göre, bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları , https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.
BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecekti
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