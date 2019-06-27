Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yurt genelinde istihdamı gerçekleştirilecek olan bekçilik alımında sona yaklaşıldı. Ön başvuruların tamamlanması sonrası EGM, bekçilik alımı yazılı sınav tarihlerini duyurdu. Sınava kısa zaman kala, adaylar da 'Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, 2019 bekçilik alımıyla ilgili bazı bilgiler.
81 ilde alımı gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı sürecinde, bekçilik alımı 1. ve 2. dönem yazılı sınav tarihleri belli oldu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak. Peki, bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair bazı detaylar.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00'da yapılacak.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 14.00'da düzenlenecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sınav giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile birlikte çıktı olarak alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.
Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
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