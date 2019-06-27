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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?

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Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yurt genelinde istihdamı gerçekleştirilecek olan bekçilik alımında sona yaklaşıldı. Ön başvuruların tamamlanması sonrası EGM, bekçilik alımı yazılı sınav tarihlerini duyurdu. Sınava kısa zaman kala, adaylar da 'Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, 2019 bekçilik alımıyla ilgili bazı bilgiler.

81 ilde alımı gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı sürecinde, bekçilik alımı 1. ve 2. dönem yazılı sınav tarihleri belli oldu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak. Peki, bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair bazı detaylar.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00'da yapılacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 14.00'da düzenlenecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav giriş belgeleri, 5 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru ile birlikte çıktı olarak alınabilecek. Adaylar, hangi merkezde ve salonda sınava girebileceğini bu sayfa üzerinden öğrenebilecek.

Sınav giriş belgelerini yalnızca ön sağlık kontrollerini başarıyla geçen adaylar görüntüleyebilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

 

 

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