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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Bekçilik parkuru nasıl olacak? Bekçilik spor mülakatı ve sözlüsü nasıl yapılacak?

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Bekçilik parkuru nasıl olacak? Bekçilik spor mülakatı ve sözlüsü nasıl yapılacak?

Bekçilik parkuru ya da diğer bir ifade ile spor mülakatı, sınavdan geçer bir not alan binlerce adayın merakla araştırdığı husus olmaya başladı. Belirli bir saniye içerisinde spor mülakatını tamamlayanların değerlendirme sonucunda sözlü mülakat evresinde bekçilik parkuru, belirli etaplardan oluşacak. Peki, bekçilik parkuru nasıl olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bekçilik parkuru, dün açıklanan sonuçların ardından birçok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Peki, bekçilik parkuru kapsamında spor mülakatı nasıl yapılabilecek? İşte, bekçilik parkuru hakkında Polis Akademisi Başkanlığı'nın uygulaması beklenen koşul ve kriterler

PARKUR VE SÖZLÜ MÜLAKAT AYNI GÜN OLACAK

Parkurdan olumu bir sonuç alan adaylar, bir sonraki etap olan sözlü mülakat sürecine geçiş yapacak. Sözlü mülakatta ise adaylara Konu hakkındaki bilgi düzeyi, Kendisinden istenileni kavraması, Özgüveni, İfade etme yeteneği, Beden dilini kullanma becerisi üzerine sorular yöneltilecek.

Her bir kriter üzerinden 20'şer puan alacak olan adaylar, başarılı bir performans sergilerse toplam 100 puan almaya hak kazanacak. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak.

BEKÇİLİK PARKURU NASIL YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu, 

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

Bekçilik parkuru nasıl olacak Bekçilik spor mülakatı ve sözlüsü nasıl yapılacak

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