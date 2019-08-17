Bekçilik mülakat yerleri açıklandı - Sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak?
Bekçilik sözlü mülakatlarıyla ilgili bilgiler art arda belli oldu. 2019/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri http://www.pa.edu.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar
Polis Akademisi’nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle