Bekçilik mülakat sonuçlarında gözler EGM'de! Bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön başvuru, yazılı sınav ve fiziki parkur aşamalarından oluşan bekçi alımında, son süreç olan bekçilik mülakatları ekim ayında yapıldı. Tüm aşamaları geçerek son sürece dahil olan bekçi adaylarının gündeminde şimdi de sözlü sınav sonuçları yer aldı. Adaylar bekçilik sözlü sınav sonuçlarınının hangi tarihte açıklanacağını sorguluyor. Peki, yeni yıl öncesi bekçilik mülakat sonuçları açıklanır mı? İşte, merak edilenler.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçlarının 2019 yılı bitmeden açıklanması bekleniyordu. Normalde bu ay içerisinde açıklanması beklenen bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının 2020 yılına sarkacağı düşünülüyor. Sonuç açıklama sürecinde yeni bir gelişme olması halinde haberimizin içerisine dahil edilecektir.

Adaylar bekçilik mülakat sonuçlarına aşağıdaki bağlantıda yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecekler.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME

KİMLER BAŞARILI SAYILACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar adaylar Türkiye’nin çeşitli yerlerine bekçi olarak atanacak. Mülakatlarda 5 ayrı kriterde değerlendirilen adaylar, 70 ve üzerinde puan almaları halinde başarılı sayılacak. Genel başarı puanının yüzde 50'sini sözlü sınav, yüzde 25'ini yazılı sınav, yüzde 25'ini ise fiziki yeterlilik puanı oluşturacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.