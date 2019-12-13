Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları, atama bekleyen binlerce bekçi adayı ve aileleri tarafından heyecanla takip ediliyor. Haftalar önce tamamlanan mülakatların ardından beklemeye geçen vatandaşlar, yeni yıla günler kala sonuçların açıklanması yönünde bekleyişlerine devam ediyor. İşte, 2019 bekçi alımı sonuçları hakkında ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 2 ay önce tamamlanan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yönelten birçok kişi, Polis Akademisi internet sitesi olan Pa.edu.tr adresini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Sonuçların, 2019 takvimi içerisinde duyurulması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği girişsınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etti.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemedi.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmedi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayıldı.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluştu.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alındı.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcutdurumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yaptı.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirildi.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu.Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirildi ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verildi.