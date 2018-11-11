Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Polis Akademisi'nin yaptırdığı yazılı sınava katılan ve burada aldığı puana göre fiziki yeterlilik mülakatına katılan bekçi adayları, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Konuya dair bilgi almak adına EGM ya da Polis Akademisi'nin resmi sitelerini araştıran vatandaşlar, net tarih bilgisi öğrenmek istiyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
2018 Yılı 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, fiziki mülakat sonuçlarında. 72 metre uzunluğundaki parkuru en az 50 saniyede geçmek zorunda olan adaylar, merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sözlü mülakat sonuçlarının ardından göreve başlayacak bekçi adayları, mülakat sürecine dair merak ettikleri detayları internette sorguluyor. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavdan geçer not alanların katıldığı mülakat aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu yıl ilk kez Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan süreç dolayısıyla mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Sonuçların 1 ay içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılacağı öngörülüyor. Konuya dair gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
YETKİ POLİS AKADEMİSİNDE
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.
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