Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden tarih bilgisi geldi mi?
Bekçi istihdamı kapsamında daha önceki süreçleri geçerek sözlü sınava dahil olan adaylar, mülakat sonuçlarına kilitlendi. 12 Ekim tarihinde son bulan mülakat sınavlarını geride bırakan bekçi adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağı öğrenmek adına Polis Akademisi'nden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Ön başvuru, yazılı sınav ve parkur sınavına dahil olan bekçi adayları için son sürece girildi. Yurt genelinde 81 ilde göreve başlamaya hazırlanan bekçi adayları, geçtiğimiz günlerde dahil oldukları mülakat sonuçları için bekleyişe başladı. 30 Eylül 12 Ekim tarihleri arasında yapılan mülakat sınavı sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, merak edilenler.
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sözlü mülakatları, adaya denk gelen soruya göre ortalama 3 dakika sürdü. Mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sonuçların açıklanacağı tarih, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Tüm bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor. Tam hangi günde açıklanacağı hakkında yeni bir bilgi aktarıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVINDA NELER PUANLANIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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