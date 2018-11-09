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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.11.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi mülakat sonuçları, akademinin polis okulları aracılığıyla yaptığı değerlendirmenin ardından araştırılmaya başlandı. Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sonuçlarının ardından göreve başlayacak olan bekçi adayları, konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayları ilgilendiren bazı detaylar

Bekçi alımı mülakat sonuçları için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. Mülakat aşamasında ter döken binlerce aday, Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı detaylar

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yazılı sınavdan geçer not alanların katıldığı mülakat aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu yıl ilk kez Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan süreç dolayısıyla mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Sonuçların 1 ay içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılacağı öngörülüyor.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

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