Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçi mülakat sonuçları, akademinin polis okulları aracılığıyla yaptığı değerlendirmenin ardından araştırılmaya başlandı. Fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sonuçlarının ardından göreve başlayacak olan bekçi adayları, konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayları ilgilendiren bazı detaylar
Bekçi alımı mülakat sonuçları için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. Mülakat aşamasında ter döken binlerce aday, Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı detaylar
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yazılı sınavdan geçer not alanların katıldığı mülakat aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu yıl ilk kez Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan süreç dolayısıyla mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Sonuçların 1 ay içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılacağı öngörülüyor.
ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK
Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.
Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.
Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.
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