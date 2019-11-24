Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin düzenlediği 2019 bekçilik mülakatlarında sonuçların açıklanacağı tarih, bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce bekçi adayı tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçi olmak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi üzerinden açıklanması beklenen sonuçlara odaklandı. Günlerdir bekleyişte olan bekçi adayları, sonuçların yeni haftada açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. İşte, 2019 bekçilik mülakat sonuçları hakkında ayrıntılar...
TARİH BELLİ Mİ?
Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
BEKÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.
Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.
Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.
Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.
Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.
İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.
Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.
Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.
Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.
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