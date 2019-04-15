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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Bekçilik başvurusunda hangi belgeler isteniyor? Başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?

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Bekçilik başvurusunda hangi belgeler isteniyor? Başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?

8 bin bekçi alımı için süreç devam ediyor. Başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Mart tarihinde başlayıp 1 Nisan’da sona erdi. Bekçilik sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından farklı sorular gündeme geldi. Peki, bekçilik başvurusunda hangi belgeler isteniyor? Başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?

Bekçi olmak isteyen adaylar arasında başvuru şartlarına uygun 8 bin kişi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Binlerce adayın katılacağı sınavlara girerken gerekli olan bazı belgeler var. Bir diğer önemli detay ise başvuru dilekçesi. Peki, bekçilik başvurusunda hangi belgeler isteniyor? Başvuru dilekçesi nasıl doldurulur?

HANGİ EVRAKLAR TESLİM EDİLECEK?

Başvuru yapan adaydan;

1 - Sınav giriş belgesi,

2 - Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş yerleri ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)

3 - T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)
,
4 - Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)

5 - Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (Nüfus Müdürlüklerinden alınan onaylı belge)

6 - Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

7 - Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

8 - Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği

9 - Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

10 - Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

11 - Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi (onaylı)

12 - . Sağlık Bilgi Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sınav giriş ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)

BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL DOLDURULUR?

Adaylar sınav giriş ekranında yer alan dosyaları indirdikten sonra başvuru formuna ulaşabilecek. Tüm bilgileri el yazısıyla girecek olan adaylar, yeni kimlik sahibi ise aşağıdaki linke tıklayarak başvuru esnasında talep edilen cilt/aile/sıra no bilgilerine ulaşabilecek.

Aday eğer evli ise eşine ait bilgilere de dilekçede yer verecek.

Adli sicil kaydı bölümüne, 'Adli sicil kaydı yoktur' ya da sicil kaydı varsa 'Adli sicil kaydı vardır' yazacak.

Siyasi parti üyeliği bulunanlar, 'Siyasi parti üyeliğim vardır' bulunmayanlar ise 'Siyasi parti üyeliğim yoktur' yazarak beyanda bulunacak.

Mezun olunan son okul bilgileri, ikametgah adresi gibi bilgileri doldurduktan sonra dilekçenin altında imza kısımlarını da doldurduktan sonra dilekçesini tamamlayacak. Tarih bölümüne ise evrak teslim tarihi yazılacak .

Dilekçenin en üstündeki bölüme ise sınav giriş belgesinde yer alan okulun ismi eklenecek. Bu şekilde başvuru dilekçesi tamamlanmış olacak.

 

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