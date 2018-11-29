Bekçilik başvurusu için geri sayım başladı! 10 bin bekçi alımı ne zaman?
2019 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacağı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnamenin ardından gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı 10 bin bekçi alımı ilan duyurusuna çevrildi. Peki, bekçi alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak olan alımla ilgili bazı bilgiler
10 bin bekçi alımı süreci, bu alanda şanslarını değerlendirmek isteyen bireyler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Halihazırda devam eden alım sürecinin haricinde yeni açılacak 10 bin bekçi alımı sürecini an be an takip eden bireyler, Polis Akademisinin duyuracağı ilanı sorgulamaya başladı. Peki, 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar
10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI NE ZAMAN ÇIKACAK?
13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
BEKÇİLERE YAKIN SAVUNMA EĞİTİMİ VERİLDİ
Gece saatlerinde mesaiye başlayan bekçiler, suç ve suçluyla etkin mücadelede aktif rol oynuyor. Mesleğe başlamadan önce belli eğitimleri alan bekçilerin, görev yaptıkları dönemlerde de eğitim almaları mesleki becerilerini pekiştirme ve reflekslerini canlı tutmalarını sağlıyor.
Bin bekçi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla asayiş ve eğitim şube müdürlüklerinin koordinasyonunda 8 hafta boyunca eğitime alındı. Bekçilere alanında uzman personelce telsiz muhaberesi, yakın savunma taktikleri, halkla ilişkiler, insan hakları ve disiplin mevzuatının da aralarında bulunduğu konularda kategorik ve pratik eğitim verildi. Bekçilerin mesleğe başlarken öğrendiklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanacağı belirtildi.
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