Bekçilik başvurusu için geri sayım başladı! 10 bin bekçi alımı ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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29.11.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Bekçilik başvurusu için geri sayım başladı! 10 bin bekçi alımı ne zaman?

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Bekçilik başvurusu için geri sayım başladı! 10 bin bekçi alımı ne zaman?

2019 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacağı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnamenin ardından gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı 10 bin bekçi alımı ilan duyurusuna çevrildi. Peki, bekçi alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak olan alımla ilgili bazı bilgiler

10 bin bekçi alımı süreci, bu alanda şanslarını değerlendirmek isteyen bireyler tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Halihazırda devam eden alım sürecinin haricinde yeni açılacak 10 bin bekçi alımı sürecini an be an takip eden bireyler, Polis Akademisinin duyuracağı ilanı sorgulamaya başladı. Peki, 10 bin bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. İlan duyurusunun 7 bin bekçi alımı için atama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

BEKÇİLERE YAKIN SAVUNMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Gece saatlerinde mesaiye başlayan bekçiler, suç ve suçluyla etkin mücadelede aktif rol oynuyor. Mesleğe başlamadan önce belli eğitimleri alan bekçilerin, görev yaptıkları dönemlerde de eğitim almaları mesleki becerilerini pekiştirme ve reflekslerini canlı tutmalarını sağlıyor.

Bin bekçi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla asayiş ve eğitim şube müdürlüklerinin koordinasyonunda 8 hafta boyunca eğitime alındı. Bekçilere alanında uzman personelce telsiz muhaberesi, yakın savunma taktikleri, halkla ilişkiler, insan hakları ve disiplin mevzuatının da aralarında bulunduğu konularda kategorik ve pratik eğitim verildi. Bekçilerin mesleğe başlarken öğrendiklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanacağı belirtildi.

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