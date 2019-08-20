Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı yeniden yapılıyor! Giriş belgeleri yayımlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBekçilik 2019/2 yazılı sınavı yeniden yapılıyor! Giriş belgeleri yayımlandı
GeriGündem Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı yeniden yapılıyor! Giriş belgeleri yayımlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.08.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı yeniden yapılıyor! Giriş belgeleri yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı yeniden yapılıyor! Giriş belgeleri yayımlandı

Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı, adayların büyük çoğunluğunun geçer puan altında kalması dolayısıyla yeniden gerçekleştirilecek. Yeniden gerçekleştirilecek olan bekçilik 2019/2 yazılı sınavı için sınav tarihini duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, adaylar için bilgilendirme ekranını erişime açtı. Peki, bekçilik 2019/2 yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı için yeni duyuru yayımlandı. Bir süredir 2019/2 yazılı sınavının iptal olacağı yönündeki söylentilere açıklık getiren Polis Akademisi Başkanlığı, bu iddiaları doğrular nitelikteki duyurularını paylaştı. Peki, bekçilik 2019/2 yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK 2019/2 YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisinin yayımladığı yeni duyuruya göre bekçilik 2019/2 yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Sınav giriş yerleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DA HANGİ MERKEZLERE ALIM YAPILACAK?

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Çatalca

Akalan

1

20

Çatalca

İzzettin

1

2

Çatalca

Atatürk

1

21

Çatalca

Kabakça

1

3

Çatalca

Aydınlar

1

22

Çatalca

Kalfa

1

4

Çatalca

Bahşayiş

1

23

Çatalca

Karacaköy

1

5

Çatalca

Başak

1

24

Çatalca

Karamandere

1

6

Çatalca

Belgrad

1

25

Çatalca

Kestanelik

1

7

Çatalca

Celepköy

1

26

Çatalca

Kızılcaali

1

8

Çatalca

Çakıl

1

27

Çatalca

Muratbey

1

9

Çatalca

Çanakça

1

28

Çatalca

Nakkaş

1

10

Çatalca

Çiftlikköy

1

29

Çatalca

Oklalı

1

11

Çatalca

Dağyenice

1

30

Çatalca

Örcünlü

1

12

Çatalca

Elbasan

1

31

Çatalca

Örencik

1

13

Çatalca

Fatih

1

32

Çatalca

Ormanlı

1

14

Çatalca

Gökçeali

1

33

Çatalca

Ovayenice

1

15

Çatalca

Gümüşpınar

1

34

Çatalca

Subaşı

1

16

Çatalca

Hallaçlı

1

35

Çatalca

Yalıköy

1

17

Çatalca

Hisarbeyli

1

36

Çatalca

Yaylacık

1

18

Çatalca

İhsaniye

1

37

Çatalca

Yazlık

1

19

Çatalca

İnceğiz

1

TOPLAM

37

 


 


  

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
Başkentte 'pes dedirten' dolandırıcılık
Siirt'te hareketli dakikalar... Çatışma çıktı: Bir polis yaralı, saldırgan öldürüldü
İzmir'deki yangın 3. gününde! Gözyaşlarıyla izlediler