Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı yeniden yapılıyor! Giriş belgeleri yayımlandı
Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı, adayların büyük çoğunluğunun geçer puan altında kalması dolayısıyla yeniden gerçekleştirilecek. Yeniden gerçekleştirilecek olan bekçilik 2019/2 yazılı sınavı için sınav tarihini duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, adaylar için bilgilendirme ekranını erişime açtı. Peki, bekçilik 2019/2 yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik 2019/2 yazılı sınavı için yeni duyuru yayımlandı. Bir süredir 2019/2 yazılı sınavının iptal olacağı yönündeki söylentilere açıklık getiren Polis Akademisi Başkanlığı, bu iddiaları doğrular nitelikteki duyurularını paylaştı. Peki, bekçilik 2019/2 yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİLİK 2019/2 YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisinin yayımladığı yeni duyuruya göre bekçilik 2019/2 yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Sınav giriş yerleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL'DA HANGİ MERKEZLERE ALIM YAPILACAK?
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
1
Çatalca
Akalan
1
20
Çatalca
İzzettin
1
2
Çatalca
Atatürk
1
21
Çatalca
Kabakça
1
3
Çatalca
Aydınlar
1
22
Çatalca
Kalfa
1
4
Çatalca
Bahşayiş
1
23
Çatalca
Karacaköy
1
5
Çatalca
Başak
1
24
Çatalca
Karamandere
1
6
Çatalca
Belgrad
1
25
Çatalca
Kestanelik
1
7
Çatalca
Celepköy
1
26
Çatalca
Kızılcaali
1
8
Çatalca
Çakıl
1
27
Çatalca
Muratbey
1
9
Çatalca
Çanakça
1
28
Çatalca
Nakkaş
1
10
Çatalca
Çiftlikköy
1
29
Çatalca
Oklalı
1
11
Çatalca
Dağyenice
1
30
Çatalca
Örcünlü
1
12
Çatalca
Elbasan
1
31
Çatalca
Örencik
1
13
Çatalca
Fatih
1
32
Çatalca
Ormanlı
1
14
Çatalca
Gökçeali
1
33
Çatalca
Ovayenice
1
15
Çatalca
Gümüşpınar
1
34
Çatalca
Subaşı
1
16
Çatalca
Hallaçlı
1
35
Çatalca
Yalıköy
1
17
Çatalca
Hisarbeyli
1
36
Çatalca
Yaylacık
1
18
Çatalca
İhsaniye
1
37
Çatalca
Yazlık
1
19
Çatalca
İnceğiz
1
TOPLAM
37
Yorumları Göster
Yorumları Gizle