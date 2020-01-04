Bekçilik sınav sonuçları az önce açıklandı.. İşte PA bekçilik mülakat sonucu sorgulama ekranı

2019 bekçilik mülakat sonuçlarına heyecanlı bekleyiş son buldu. Bekçilik sınav sonuçları az önce Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi olan PA'dan duyuruldu.

2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

POLİS AKADEMİSİ ANASAYFASI2019/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları

2019/2.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Sonuçları(ANKARA VE İSTANBUL İLÇE)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği girişsınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etti.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemedi.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmedi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayıldı.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluştu.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alındı.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcutdurumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yaptı.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirildi.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu.Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirildi ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verildi.