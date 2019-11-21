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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı? EGM'den bekçilerin yetkisi ile ilgili açıklama

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Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı? EGM'den bekçilerin yetkisi ile ilgili açıklama

Kamuoyunun gündemine taşınan haberlerin ardından, asayiş ve düzeni sağlamada görev alan bekçilerin yetkileri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'ndan (EGM) açıklama yapıldı. Bazı haberlere yansıyan konuya değinen EGM, verilen kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtti. Peki, mahalle bekçilerinin vatandaşlara kimlik sorma yetkisi var mı? İşte, resmi kurumlardan konuyla ilgili yapılan o açıklama ve detaylar.

Yurt genelinde geceleri mahalle ve semt güvenliğini sağlamada yetkili olan bekçilerin kimlik sorma yetkileri, gündeme gelen haberlerle kamuyonda merak uyandırdı. Konuyla ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir’de 9 Mayıs 2018’de olay ve 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. İşte, bekçilerin yetkileri ile ilgili duyurulan o karar.

BEKÇİLERİN KİMLİK SORMA YETKİSİ VAR MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı haberlere yansıyan İzmir’de 9 Mayıs 2018’de olay ve 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir ilinde 09/05/2018 tarihinde meydana gelen ve basında, Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile ilgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğinin 16. maddesindeki "Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar" hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."

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